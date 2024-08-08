https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html

Украина принудительно вывезла более тысячи детей с подконтрольной части ДНР

Украина принудительно вывезла более тысячи детей с подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 08.08.2024

Украина принудительно вывезла более тысячи детей с подконтрольной части ДНР

Власти Украины принудительно эвакуировали из 28 подконтрольных ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной республики (ДНР) за три дня более тысячи детей, сообщает РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:33

2024-08-08T14:33

2024-08-08T14:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Украины принудительно эвакуировали из 28 подконтрольных ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной республики (ДНР) за три дня более тысячи детей, сообщает в четверг Национальная полиция. В министерстве реинтеграции Украины 5 августа сообщили, что из ряда населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики объявлена обязательная эвакуация детей. "За первые три дня эвакуационных мероприятий… (вывезены – ред.) 1010 детей из 756 семей… С 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов (ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Отмечается, что в планах местных властей вывезти еще 3,7 тысячи детей. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 4 августа заявил, что Киев намерен принудительно эвакуировать еще почти 750 детей из двух подконтрольных ВСУ районов ДНР. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.

https://ria.ru/20240627/evakuatsiya-1955866105.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины