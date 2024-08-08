https://ria.ru/20240808/ugroza-1964884880.html

В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий

В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.08.2024

В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий

Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:03

2024-08-08T12:03

2024-08-08T12:15

орловская область

безопасность

андрей клычков

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.Он отметил, что Орловская область на сегодня приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все они размещены в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказана необходимая помощь и обеспечение вещами первой необходимости. Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор."Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - сообщил Клычков."Орловщина никогда не оставалась в стороне в трудную минуту. Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html

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Дарья Буймова

орловская область, безопасность, андрей клычков, курская область