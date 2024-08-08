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В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.08.2024
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12:03 08.08.2024 (обновлено: 12:15 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ugroza-1964884880.html
В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий
В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.08.2024
В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий
Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:03
2024-08-08T12:15
орловская область
безопасность
андрей клычков
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.Он отметил, что Орловская область на сегодня приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все они размещены в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказана необходимая помощь и обеспечение вещами первой необходимости. Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор."Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - сообщил Клычков."Орловщина никогда не оставалась в стороне в трудную минуту. Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков, курская область
Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков, Курская область
В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий

Клычков: в Орловской области рекомендовали перенести массовые мероприятия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на город Орел
Вид на город Орел - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.
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Он отметил, что Орловская область на сегодня приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все они размещены в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказана необходимая помощь и обеспечение вещами первой необходимости. Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор.
«
"Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - сообщил Клычков.
"Орловщина никогда не оставалась в стороне в трудную минуту. Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.
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