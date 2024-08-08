В Орловской области могут перенести проведение массовых мероприятий
Клычков: в Орловской области рекомендовали перенести массовые мероприятия
Вид на город Орел. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.
Он отметил, что Орловская область на сегодня приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Все они размещены в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказана необходимая помощь и обеспечение вещами первой необходимости. Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор.
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"Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - сообщил Клычков.
"Орловщина никогда не оставалась в стороне в трудную минуту. Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.