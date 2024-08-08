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Турция частично участвует в антироссийских санкциях США, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2024
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07:09 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/turtsija-1964810404.html
Турция частично участвует в антироссийских санкциях США, заявил эксперт
Турция частично участвует в антироссийских санкциях США, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2024
Турция частично участвует в антироссийских санкциях США, заявил эксперт
Турция частично участвует в санкциях США против России, давление администрации демократов в США на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вынуждает Анкару... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:09
2024-08-08T07:09
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
евросоюз
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция частично участвует в санкциях США против России, давление администрации демократов в США на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вынуждает Анкару играть наперекор времени, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. Как заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить (…) поток американских технологий в Россию". Диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "Фактически мы уже переживаем процесс, в котором Анкара "частично" участвует в антироссийских санкциях. Самая важная из санкций, введенных администрацией Анкары, заключается в том, что турецкие государственные банки в значительной степени прекратили денежные операции с Россией. После президентских выборов в Турции в прошлом году и решения президента Эрдогана о нормализации отношений с США началось частичное участие в антироссийских санкциях", - заявил собеседник агентства. По его словам, правящая Партия справедливости и развития (ПСР), потерпевшая поражение на местных (муниципальных) выборах, должна срочно инициировать заметный процесс облегчения давления на экономику. "Здесь очень важны оценки международных финансовых институтов для текущей экономической ситуации. При этом Эрдоган надеется, что Трамп (Дональд) победит на американских президентских выборах, закончится война на Украине и исчезнет давление на Анкару в отношении России. Значительное давление администрации демократов на Эрдогана вынуждает турецкое правительство играть наперекор времени. По этой причине между Эрдоганом и (президентом США Джо - ред.) Байденом ведется игра в "кошки-мышки", - заявил аналитик. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введёт санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964601909.html
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Евросоюз, Санкции в отношении России
Турция частично участвует в антироссийских санкциях США, заявил эксперт

Аналитик Озер: Турция частично участвует в санкциях США против России

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Турция частично участвует в санкциях США против России, давление администрации демократов в США на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вынуждает Анкару играть наперекор времени, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. Как заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить (…) поток американских технологий в Россию". Диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
США обвинили Турцию в обходе антироссийских санкций
7 августа, 12:06
"Фактически мы уже переживаем процесс, в котором Анкара "частично" участвует в антироссийских санкциях. Самая важная из санкций, введенных администрацией Анкары, заключается в том, что турецкие государственные банки в значительной степени прекратили денежные операции с Россией. После президентских выборов в Турции в прошлом году и решения президента Эрдогана о нормализации отношений с США началось частичное участие в антироссийских санкциях", - заявил собеседник агентства.
По его словам, правящая Партия справедливости и развития (ПСР), потерпевшая поражение на местных (муниципальных) выборах, должна срочно инициировать заметный процесс облегчения давления на экономику.
"Здесь очень важны оценки международных финансовых институтов для текущей экономической ситуации. При этом Эрдоган надеется, что Трамп (Дональд) победит на американских президентских выборах, закончится война на Украине и исчезнет давление на Анкару в отношении России. Значительное давление администрации демократов на Эрдогана вынуждает турецкое правительство играть наперекор времени. По этой причине между Эрдоганом и (президентом США Джо - ред.) Байденом ведется игра в "кошки-мышки", - заявил аналитик.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Схема США и Турции не решила проблему переводов из России, заявил источник
8 апреля, 07:07
Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введёт санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме
27 июля, 03:38
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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