https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

Жителей Курской области предупредили об украинских фейках

Жителей Курской области предупредили об украинских фейках - РИА Новости, 08.08.2024

Жителей Курской области предупредили об украинских фейках

Украинские спецслужбы пытаются сеять панику, жителям поступают звонки от лица якобы российских военных, которые рассказывают об эвакуации в Курске, сообщается в РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:19

2024-08-08T16:19

2024-08-08T16:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются сеять панику, жителям поступают звонки от лица якобы российских военных, которые рассказывают об эвакуации в Курске, сообщается в Telegram-канале администрации Курской области. "Украинские спецслужбы продолжают попытки посеять панику среди жителей Курской области. Курянам начали поступать звонки, где сотрудники ЦИПсО представляются российскими военными, называют свое звание и сообщают о том, что в Курске объявлена эвакуация, необходимо срочно собрать вещи и покинуть областной центр", - говорится в сообщении.Власти призвали граждан не поддаваться панике, напомнив, что оперативная информация публикуется в Telegram-каналах врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и администрации региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/zjuganov-1964954679.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

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курская область, россия, курск, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины