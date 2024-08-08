https://ria.ru/20240808/tsar-1964953957.html
В ЦАР прокомментировали отмену оружейного эмбарго
В ЦАР прокомментировали отмену оружейного эмбарго - РИА Новости, 08.08.2024
В ЦАР прокомментировали отмену оружейного эмбарго
Центральноафриканская Республика намерена сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости министр связи и СМИ, официальный... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:46
2024-08-08T15:46
2024-08-08T15:46
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика намерена сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости министр связи и СМИ, официальный представитель правительства Максим Балалу.Таким образом он прокомментировал отмену действия оружейного эмбарго в отношении ЦАР."Сейчас у нас есть возможность работать с Россией в этой сфере, с другими странами, чтобы укрепить наши силы обороны и безопасности", - сказал министр.Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которой среди прочего отменяется действие оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики."Почти восемь лет это эмбарго вызывало у нас беспокойство, поскольку повстанцы могли бесстыдно вооружаться, незаконно ввозить оружие в страну и угрожать безопасности страны. Это победа для народа, поскольку… безопасность является ключом к развитию, и нашей стране было абсолютно необходимо наконец восстановить безопасность на всей территории", - сказал собеседник агентства."Но это только первый шаг. Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать наилучшие условия для переоснащения нашей армии, предоставить ей адекватные средства, чтобы окончательно положить конец некоторым очагам сопротивления", - отметил он.
https://ria.ru/20240731/rossija-1963184226.html
https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, цар, оон
В ЦАР прокомментировали отмену оружейного эмбарго
ЦАР будет сотрудничать с РФ в сфере безопасности после отмены оружейного эмбарго
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика намерена сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости министр связи и СМИ, официальный представитель правительства Максим Балалу.
Таким образом он прокомментировал отмену действия оружейного эмбарго в отношении ЦАР
.
"Сейчас у нас есть возможность работать с Россией в этой сфере, с другими странами, чтобы укрепить наши силы обороны и безопасности", - сказал министр.
Ранее Совет Безопасности ООН
одобрил резолюцию, которой среди прочего отменяется действие оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.
«
"Почти восемь лет это эмбарго вызывало у нас беспокойство, поскольку повстанцы могли бесстыдно вооружаться, незаконно ввозить оружие в страну и угрожать безопасности страны. Это победа для народа, поскольку… безопасность является ключом к развитию, и нашей стране было абсолютно необходимо наконец восстановить безопасность на всей территории", - сказал собеседник агентства.
"Но это только первый шаг. Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать наилучшие условия для переоснащения нашей армии, предоставить ей адекватные средства, чтобы окончательно положить конец некоторым очагам сопротивления", - отметил он.