https://ria.ru/20240808/trevoga-1964854057.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_c699c23c71ac1e1493dff58709f56e9c.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 4.46 мск. Примерно через 5 часов тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964813301.html
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964840169.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников