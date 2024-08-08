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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024
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10:47 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/trevoga-1964854057.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:47
2024-08-08T10:47
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 4.46 мск. Примерно через 5 часов тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964813301.html
https://ria.ru/20240808/opasnost-1964840169.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 4.46 мск.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Белгородской области 16 человек пострадали при обстрелах и атаках БПЛА
Вчера, 07:50
Примерно через 5 часов тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Вчера, 09:58
 
ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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