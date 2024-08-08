https://ria.ru/20240808/trevoga-1964854057.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:47

2024-08-08T10:47

2024-08-08T10:47

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 4.46 мск. Примерно через 5 часов тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964813301.html

https://ria.ru/20240808/opasnost-1964840169.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)