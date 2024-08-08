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В ДНР женщина вела трансляцию с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал - РИА Новости, 08.08.2024
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23:21 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/translyatsiya-1965068431.html
В ДНР женщина вела трансляцию с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал
В ДНР женщина вела трансляцию с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал - РИА Новости, 08.08.2024
В ДНР женщина вела трансляцию с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал
Полицейские заинтересовались жительницей Макеевки в ДНР, которая на видеоролике в соцсетях держала в руках трубку для употребления наркотиков, пока маленький... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:21
2024-08-08T23:21
здоровье - общество
россия
александр бойков
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Полицейские заинтересовались жительницей Макеевки в ДНР, которая на видеоролике в соцсетях держала в руках трубку для употребления наркотиков, пока маленький ребенок спал на заднем плане, против женщины составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодая женщина громко ругается матом, а также держит в руках приспособление для употребления наркотиков и зажигалку. При этом на заднем фоне виден спящий ребенок, еще один малыш также находится в комнате. "Сидели просто, общались и дай зайду в прямой эфир. Ну бывает у меня такое. Трубка у меня лежала в сумке. У меня малой младший полез в сумку посмотреть, что там, и я в этот момент убирала трубку, когда я нагнулась, эта же зажигалка (была у меня - ред.), и когда я нагнулась, получилось, что я курю", - заявила женщина на видео, которое распространила пресс-служба ведомства. Кроме того, начальник пресс-службы Александр Бойко сообщил РИА Новости, что двое ее сыновей трех и шести лет доставлены в больницу для оценки их здоровья и психологического состояния. Дальнейшую судьбу детей будут решать в порядке, предусмотренном законодательством РФ. "Видео было оперативно выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга. Стражи правопорядка установили личность героини видеозаписи и доставили ее в отдел полиции для разбирательств", - сказали в ведомстве. Бойко также сообщил, что в отношении женщины составлены протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а также по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
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здоровье - общество, россия, александр бойков
Здоровье - Общество, Россия, Александр Бойков
В ДНР женщина вела трансляцию с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал

МВД проверит мать, которая вела эфир с трубкой для наркотиков, пока ребенок спал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Полицейские заинтересовались жительницей Макеевки в ДНР, которая на видеоролике в соцсетях держала в руках трубку для употребления наркотиков, пока маленький ребенок спал на заднем плане, против женщины составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодая женщина громко ругается матом, а также держит в руках приспособление для употребления наркотиков и зажигалку. При этом на заднем фоне виден спящий ребенок, еще один малыш также находится в комнате.
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«
"Сидели просто, общались и дай зайду в прямой эфир. Ну бывает у меня такое. Трубка у меня лежала в сумке. У меня малой младший полез в сумку посмотреть, что там, и я в этот момент убирала трубку, когда я нагнулась, эта же зажигалка (была у меня - ред.), и когда я нагнулась, получилось, что я курю", - заявила женщина на видео, которое распространила пресс-служба ведомства.
Кроме того, начальник пресс-службы Александр Бойко сообщил РИА Новости, что двое ее сыновей трех и шести лет доставлены в больницу для оценки их здоровья и психологического состояния. Дальнейшую судьбу детей будут решать в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
«
"Видео было оперативно выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга. Стражи правопорядка установили личность героини видеозаписи и доставили ее в отдел полиции для разбирательств", - сказали в ведомстве.
Бойко также сообщил, что в отношении женщины составлены протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а также по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
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