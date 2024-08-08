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В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай - РИА Новости, 08.08.2024
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16:31 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/tramvay-1964970241.html
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай - РИА Новости, 08.08.2024
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай
Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:31
2024-08-08T16:31
происшествия
уфа
россия
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УФА, 8 авг - РИА Новости. Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространяется видео инцидента. На кадрах - мужчина стоит перед трамваем и бьет кулаком по лобовому стеклу, затем разбивает фару и зеркало. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение по факту нанесения повреждений общественному транспорту зарегистрировано в отделе полиции №5 управления МВД России по городу Уфе. "В ходе выезда сотрудниками полиции установлен данный гражданин. Им оказался 31-летний житель Уфы, который направлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка",- пояснили в ведомстве.
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происшествия, уфа, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай

В Уфе отправили на лечение мужчину, в неадекватном состоянии "избившего" трамвай

© БашДТП/TelegramМужчина повредил трамвай в Уфе
Мужчина повредил трамвай в Уфе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© БашДТП/Telegram
Мужчина повредил трамвай в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 8 авг - РИА Новости. Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях распространяется видео инцидента. На кадрах - мужчина стоит перед трамваем и бьет кулаком по лобовому стеклу, затем разбивает фару и зеркало.
В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение по факту нанесения повреждений общественному транспорту зарегистрировано в отделе полиции №5 управления МВД России по городу Уфе.
"В ходе выезда сотрудниками полиции установлен данный гражданин. Им оказался 31-летний житель Уфы, который направлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка",- пояснили в ведомстве.
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ПроисшествияУфаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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