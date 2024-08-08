https://ria.ru/20240808/tramvay-1964970241.html

В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай

В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай - РИА Новости, 08.08.2024

В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай

Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

происшествия

уфа

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 8 авг - РИА Новости. Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространяется видео инцидента. На кадрах - мужчина стоит перед трамваем и бьет кулаком по лобовому стеклу, затем разбивает фару и зеркало. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение по факту нанесения повреждений общественному транспорту зарегистрировано в отделе полиции №5 управления МВД России по городу Уфе. "В ходе выезда сотрудниками полиции установлен данный гражданин. Им оказался 31-летний житель Уфы, который направлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка",- пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240803/molotok-1963876012.html

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происшествия, уфа, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)