https://ria.ru/20240808/tramvay-1964970241.html
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай - РИА Новости, 08.08.2024
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай
Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:31
2024-08-08T16:31
2024-08-08T16:31
происшествия
уфа
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964967716_276:435:1500:1124_1920x0_80_0_0_b42dd8e05aaf7e40e46138945dd04072.jpg
УФА, 8 авг - РИА Новости. Мужчину, который в неадекватном состоянии повредил трамвай в Уфе, отправили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространяется видео инцидента. На кадрах - мужчина стоит перед трамваем и бьет кулаком по лобовому стеклу, затем разбивает фару и зеркало. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение по факту нанесения повреждений общественному транспорту зарегистрировано в отделе полиции №5 управления МВД России по городу Уфе. "В ходе выезда сотрудниками полиции установлен данный гражданин. Им оказался 31-летний житель Уфы, который направлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка",- пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240803/molotok-1963876012.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964967716_0:133:1500:1258_1920x0_80_0_0_cd9017c10eaf417da52099996268582d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе мужчина в неадекватном состоянии повредил трамвай
В Уфе отправили на лечение мужчину, в неадекватном состоянии "избившего" трамвай