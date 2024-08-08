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ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом - РИА Новости, 08.08.2024
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02:05 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/tel-aviv-1964797603.html
ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом
ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом - РИА Новости, 08.08.2024
ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом
Итальянская авиакомпания ITA Airways заявила в соцсети X о продлении приостановки авиасообщения с Тель-Авивом до 10 августа включительно на фоне напряженности в РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:05
2024-08-08T02:05
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Итальянская авиакомпания ITA Airways заявила в соцсети X о продлении приостановки авиасообщения с Тель-Авивом до 10 августа включительно на фоне напряженности в регионе. "Из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке и с целью гарантировать безопасность наших пассажиров и экипажей ITA Airways приняла решение продлить приостановку рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива до 10 августа включительно", - говорится в сообщении компании. Компания впервые объявила о приостановке авиасообщения с Тель-Авивом 2 августа, после этого несколько раз продлевала ее. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240803/izrail-1963812209.html
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в мире, израиль, тель-авив, иран, исмаил хания, али хаменеи, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Исмаил Хания, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом

ITA Airways продлила приостановку авиасообщения с Тель-Авивом до 10 августа

© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Cccc3333
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Итальянская авиакомпания ITA Airways заявила в соцсети X о продлении приостановки авиасообщения с Тель-Авивом до 10 августа включительно на фоне напряженности в регионе.
«
"Из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке и с целью гарантировать безопасность наших пассажиров и экипажей ITA Airways приняла решение продлить приостановку рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива до 10 августа включительно", - говорится в сообщении компании.
Самолет авиакомпании Wizz Air - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию
3 августа, 05:18
Компания впервые объявила о приостановке авиасообщения с Тель-Авивом 2 августа, после этого несколько раз продлевала ее.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Корреспондент рассказал о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона
1 августа, 04:30
 
В миреИзраильТель-АвивИранИсмаил ХанияАли ХаменеиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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