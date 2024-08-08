https://ria.ru/20240808/takskom-1964879579.html

Электронные путевые листы компании "Такском" используют 5 автопарков Москвы

Электронные путевые листы компании "Такском" используют 5 автопарков Москвы - РИА Новости, 08.08.2024

Электронные путевые листы компании "Такском" используют 5 автопарков Москвы

Один из ведущих разработчиков комплексных ИТ-решений для цифровизации российской экономики компания "Такском" совместно с ГУП "Мосгортранс", главным оператором... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:50

2024-08-08T11:50

2024-08-08T11:50

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МОСКВА, 8 авг - пресс-служба ООО "Такском". Один из ведущих разработчиков комплексных ИТ-решений для цифровизации российской экономики компания "Такском" совместно с ГУП "Мосгортранс", главным оператором наземного городского пассажирского транспорта Москвы, внедрили инновационный сервис "Такском-Транспорт" (18+) для создания электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей. Теперь пять автобусных парков столицы используют цифровое решение, которое позволило сократить время подготовки выхода в рейс в среднем на 30%. С середины апреля 2024 года сервис "Такском-Транспорт" поэтапно внедрялся в московских автопарках "Сокол", "Фили", "Мневники", "Пресня" и "Нагорная". Дополнительно цифровыми решениями оборудовали девять конечных станций этих парков, где работают медицинские сотрудники. За это время более 2,2 тысячи человек, включая свыше двух тысяч водителей, прошли обучение работе с сервисом, а с начала масштабирования проекта в пяти автопарках было выпущено более 90 тысяч электронных путевых листов. Быстрое и успешное внедрение цифровых технологий стало возможным благодаря встречной инициативе ГУП "Мосгортранс". Оператор наземного городского пассажирского транспорта не только оснастил рабочие места современной техникой, но и приложил значительные усилия для повышения компьютерной грамотности сотрудников автопарков. Были организованы специализированные тренинги для механиков, медиков и диспетчеров для более эффективной работы с ЭПЛ, чтобы обеспечить точность и полноту данных, вносимых в электронные путевые листы. Каждому сотруднику, ответственному за оформление путевых листов, была оформлена электронная подпись, что значительно упростило процесс утверждения документов и сократило время их обработки. "Благодаря электронным путевым листам водители не тратят время на заполнение бумажных документов и могут сосредоточиться на безопасной и комфортной перевозке пассажиров. До конца года планируем перевести на цифровые документы все парки городского перевозчика. Мы продолжаем совершенствовать работу наземного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Генеральный директор компании "Такском" Денис Булкаев добавил, что эффективная работа в партнерстве с Мосгортрансом по внедрению электронных путевых листов позволила значительно оптимизировать ключевые рабочие процессы и улучшить важнейшие показатели пассажирских перевозок. "Использование ЭПЛ принесло существенную экономию времени на оформление выхода в рейс и снизило операционные расходы. Предварительные подсчеты уже демонстрируют положительные тенденции. Однако говорить об итоговых цифрах еще рано, поскольку показатели оцифровки процессов продолжают динамично расти, улучшая результаты. Сервис "Такском-Транспорт" предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, удобный даже для тех, кто не имеет опыта работы с компьютерной и мобильной техникой. При внедрении сервиса мы уделяем большое внимание потребностям всех участников цепочки оформления ЭПЛ. В результате возникают кастомизированные решения, которые делают работу с "Такском-Транспорт" еще более удобной и эффективной", — рассказал Булкаев. Реклама, ООО "Такском", erid: F7NfYUJCUneLtWZ1A53B

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы