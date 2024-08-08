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В США раскрыли, что происходит с командой Сырского на фоне боев с Россией
В США раскрыли, что происходит с командой Сырского на фоне боев с Россией - РИА Новости, 08.08.2024
В США раскрыли, что происходит с командой Сырского на фоне боев с Россией
В команде главкома ВСУ Александра Сырского произошел раскол, поскольку подчиненные сомневаются в способности украинского генерала вести против России военные... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:14
2024-08-08T21:14
2024-08-08T21:14
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В команде главкома ВСУ Александра Сырского произошел раскол, поскольку подчиненные сомневаются в способности украинского генерала вести против России военные действия на истощение, пишет CNN."Раскол в его (Сырского.— Прим. ред.) командовании в последнее время стал предметом пристального внимания общественности: подчиненные ставят под сомнение готовность Сырского нести значительные потери в боях на истощение на передовой", — говорится в статье.Отмечается, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается для Киева серьезной проблемой.Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ. По информации издания NV, глава киевского режима сейчас не в восторге от генерала.
https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html
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в мире, россия, украина, киев, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, что происходит с командой Сырского на фоне боев с Россией
CNN: в команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол на фоне боев с РФ