https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе

Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 08.08.2024

Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский на фоне атаки ВСУ на Курскую область поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:42

2024-08-08T15:42

2024-08-08T15:42

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александр сырский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский на фоне атаки ВСУ на Курскую область поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины. "Имел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1964798393.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

курская область

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в мире, курская область, россия, европа, александр сырский, вооруженные силы украины, нато