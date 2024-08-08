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Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 08.08.2024
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15:42 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 08.08.2024
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский на фоне атаки ВСУ на Курскую область поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:42
2024-08-08T15:42
в мире
курская область
россия
европа
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский на фоне атаки ВСУ на Курскую область поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины. "Имел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
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в мире, курская область, россия, европа, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Курская область, Россия, Европа, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе

Сырский поговорил по телефону с командующим объединенными силами НАТО в Европе

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский на фоне атаки ВСУ на Курскую область поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.
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"Имел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашего ПВО", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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