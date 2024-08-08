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Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:25

2024-08-08T13:25

2024-08-08T13:30

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Степногорска Запорожской области, Новотягинки и Антоновки Херсонской области."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в Минобороны РФ.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, херсонская область