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Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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13:25 08.08.2024 (обновлено: 13:30 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/svo-1964914026.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:25
2024-08-08T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Степногорска Запорожской области, Новотягинки и Антоновки Херсонской области."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Херсонская область
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ

МО: бойцы "Днепра" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Степногорска Запорожской области, Новотягинки и Антоновки Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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