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Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, британский... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:23

2024-08-08T13:23

2024-08-08T13:26

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника."Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240808/vostok-1964914637.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, торецк, донецкая народная республика