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Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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13:23 08.08.2024 (обновлено: 13:26 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/svo-1964913046.html
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, британский... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:23
2024-08-08T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
торецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника."Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, торецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

МО: бойцы "Центра" за сутки отразили 2 контратаки, уничтожили до 360 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника.
"Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Подразделения "Восток" улучшили положение по переднему краю
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреТорецкДонецкая Народная Республика
 
 
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