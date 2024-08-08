Старина и современность: семь причин приехать в Суздаль в год 1000-летия
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедникаВизуальное шоу "Свет Суздаля"
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского заповедника
В 2024 году Суздаль отмечает тысячелетие. В ближайшие выходные – с 9 по 11 августа – пройдут главные праздничные события.
Город известен своими старинными монастырями и сохранившимися жилыми домами, особой атмосферой города-музея. В последние годы, не теряя своего очарования, это место меняется: здесь появились площадки современного искусства, которое встроено в древний контекст, развиваются различные частные инициативы, благоустраиваются городские улицы.
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"По Суздалю можно гулять бесконечно. Здесь продолжаются традиции простой и удивительной народной жизни. Новое содержание усилиями архитекторов, музейщиков, художников и меценатов обретают старые дома. Преображаются городские и музейные пространства. Не отстает и суздальская гастрономия. К списку дел и мест, обязательных для гостя города, добавляются новые адреса"
Специально для читателей ria.ru Алиса Бирюкова рассказывает о тех местах, которые дороги ей.
Монастырские сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСады Спасо-Евфимиева монастыря
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСады Спасо-Евфимиева монастыря
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСады Спасо-Евфимиева монастыря
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСады Спасо-Евфимиева монастыря
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСпасо-Евфимиев монастырь
Спасо-Евфимиев монастырь
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
5 из 5
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 5
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 5
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 5
Сады Спасо-Евфимиева монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
4 из 5
Спасо-Евфимиев монастырь
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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Эти сады воссоздают специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника – монастырь входит в его состав. Уже в XVIII веке Спасо-Евфимиев монастырь имел большое садовое хозяйство. В обязанность монахов входила сушка трав, использовавшихся потом для приготовления лекарств, квасов и лечебных ароматных чаев.
Сейчас огород восстановлен и дополнен новыми видами лекарственных растений. Сохранена старинная крестообразная планировка.
Уникальный город-музей Суздаль отметит 1000-летие
6 августа, 13:49
Алиса Бирюкова: "В торжественном и красивом саду настоятеля в центре расположена беседка, от нее расходятся берсо, увитые липовым цветом. А с другой стороны – обновленный аптекарский огород, где можно гулять, "прислушиваясь" к ароматам трав. По мотивам этого разнотравья кафе, расположенное рядом, создало чудесные десерты и чайные сборы. Здесь рецепт счастья прост – чашка душистого чая на веранде и созерцание".
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаМИРА Центр
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаМИРА Центр
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
2 из 3
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаМИРА Центр
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
3 из 3
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
1 из 3
МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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МИРА Центр
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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МИРА Центр – новая культурная точка на карте города, она появилась благодаря частной инициативе. В центре помимо выставочного пространства есть акустический зал с прекрасным роялем, органом и двумя клавесинами, библиотека и звукозаписывающая студия. Также есть несколько дополнительных площадок за пределами города, в частности, не так давно кураторы центра "оживили" заброшенное здание ГЭС на реке Нерль.
Алиса Бирюкова: "В МИРА Центре проходят выставки известных современных художников, крутят немое кино в сопровождении тапера, устраивают лекции об искусстве, а в уютном дворике проводят городские "соседские" вечеринки с хорошей музыкой и вкусной едой. Кстати, в МИРА молодые ребята создали отличный индийский гастрономический проект. Это не хрестоматийный Суздаль в расхожем представлении о нем. Но это место доказывает, что Суздаль – открытый город, в котором современный культурный процесс существует органично и насыщенно".
Александровский монастырь и улица Гастева
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаУлица Гастева в Суздале
Улица Гастева в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаАлександровский монастырь
Александровский монастырь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаАлександровский монастырь
Александровский монастырь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Улица Гастева в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Александровский монастырь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Александровский монастырь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Улица Гастева в Суздале начинается от стен Ризоположенского монастыря, идет к Александровскому монастырю и далее поворачивает к улице Ленина. Названа она в честь революционера и уроженца Суздаля Алексея Гастева – революционера, писателя и теоретика научной организации труда.
Алиса Бирюкова: "Уютный маршрут для прогулок по тихой улице, пересекающей территорию одного из древних суздальских монастырей. Можно разглядывать наличники домов, смотреть, как мальчишки гоняют в футбол на стадионе, любоваться красотой палисадников, а через пару минут оказаться на маленькой смотровой площадке за монастырем, откуда откроется панорама реки, лугов, церквей. Сейчас благодаря частной инициативе в Суздале проводят "Гастевские выходные" и создают музей, вдохновленный фигурой Гастева и посвященный бурному времени 1920-х. Монастырь же связан с именем князя Александра Невского. Так в Суздале сплетается тысячелетняя и очень разная история страны. Когда во второй половине XX века реставраторы во главе с выдающимся Игорем Александровичем Столетовым занимались воссозданием памятников архитектуры, этот уголок Суздаля они особенно полюбили. И я их в этом понимаю".
Прогулки по реке Каменка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваРечной трамвайчик на реке Каменка
Речной трамвайчик на реке Каменка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваЦерковь Ильи Пророка
Церковь Ильи Пророка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваВид на реку Каменка
Вид на реку Каменка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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Речной трамвайчик на реке Каменка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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Церковь Ильи Пророка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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Вид на реку Каменка
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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Река Каменка, приток Нерли, протекает по Суздалю. Когда-то имела огромное транспортное значение, сегодня считается несудоходной. Впрочем, с мая по осень в пределах города по ней курсирует небольшой прогулочный катер.
Алиса Бирюкова: "Благодаря прогулке на речном трамвайчике можно смотреть на Суздаль с воды, как в глубине веков, когда Каменка была полноводной и судоходной, частью знаменитого древнего торгового пути. Прогулка по реке сейчас длится час, но это наверняка будет счастливый час вашей жизни. Лучше идти по Каменке на закате, когда с лугов на реку наползает мягкий туман, в реке отражаются закатные краски, а жизнь на берегу уже не суетна".
Смотровая площадка за Торговыми рядами и Городской сад
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаСмотровая площадка вечером
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
Смотровая площадка вечером
Алиса Бирюкова: "Эти пространства преобразились к юбилею города и обрели новую жизнь. На смотровой появились красивые и просторные деревянные палубы, с которых можно смотреть вдаль – на Ильинский луг и реку. Теперь по вечерам в выходные мы здесь устраиваем открытый кинотеатр и показываем фильмы, снятые когда-то в Суздале. Городской сад был заложен неравнодушными горожанами Суздаля в 1870-е годы, его территория примыкает прямо к Кремлю. В губернских газетах того времени сохранились любопытные свидетельства того, как этот сад создавался. Сейчас он полностью реконструирован, но с сохранением исторической геометрии. Вечером с высокого берега Каменки открываются потрясающие виды. Хотим, чтобы здесь в выходные, как когда-то раньше, звучал духовой оркестр. Ландшафтные дизайнеры вскоре высадят здесь множество новых растений. В воссоздании ландшафта мы опирались на свидетельства XIX века".
Гастрономический Суздаль
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаТорговые ряды в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
Торговые ряды в Суздале
Алиса Бирюкова: "Об этом можно рассказывать долго. Суздаль – город, который усилиями многих увлеченных людей пестует свои гастрономические традиции, развивает локальную кухню. Именно из Суздаля "вырос" проект "Гастрономическая карта России". Каждая точка гордится чем-то особым. Здесь есть и вкуснейшая классическая русская кухня, и местные фермерские продукты, свои изобретенные шеф-поварами блюда и сочетания. Недавно открылось красивое "чайное" пространство, есть семейный ресторанчик, где готовят потрясающие блюда из печи".
Суздальские рынки
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваТорговые ряды в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
Торговые ряды в Суздале
Алиса Бирюкова: "В городе жива вековая традиция ярмарок. И каждый четверг на площадке за гостиницей "Сокол" разворачивается красочное торжище, куда приезжают с товаром торговцы со всей округи. Чего тут только нет! И все в Суздале знают, что в четверг - рынок! Распорядок дня обязательно включает в себя его посещение. А в ежедневном режиме - торгуют овощами с огородов бабушки у Торговых рядов. Здесь самые вкусные и красивые помидоры, ягоды - на любой вкус, а если в лесу пошли лисички и подосиновики - то это тоже сразу попадает на эти живописные прилавки. Ну и, конечно, огурцы - свежие, малосольные, бочковые".
Ризоположенский монастырь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваКрасные святые ворота Ризоположенского монастыря
Красные святые ворота Ризоположенского монастыря
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаПреподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Красные святые ворота Ризоположенского монастыря
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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Это один из российских монастырей, который был основан еще до татаро-монгольского нашествия. Возведен был в XVI-XVII веках. После революции монастырь был закрыт, в 1999 году возвращен церкви и возобновлен в качестве женского монастыря Владимиро-Суздальской епархии.
Алиса Бирюкова: "Ризоположенский монастырь – один из центральных суздальских монастырей, где покоятся мощи Святой Евфросинии Суздальской. Она словно охраняет город. Это возрождающийся сейчас монастырь, где усилиями частного мецената идет масштабная реставрация. Предстоит еще много работы. Для меня это очень важное место. Здесь мы начинали когда-то фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне", который всегда знаменовал для меня особое ощущение августа – светлое, с горчинкой грусти приближающейся осени".
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаУлица Суздаля
Улица Суздаля
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаТорговые ряды в Суздале
Торговые ряды в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаЛазаревская церковь
Лазаревская церковь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана КолбинаСуздальский пейзаж
Суздальский пейзаж
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваМузей деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
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© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина ПахомоваВиды Суздаля
Виды Суздаля
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
6 из 6
Улица Суздаля
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
1 из 6
Торговые ряды в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
2 из 6
Лазаревская церковь
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
3 из 6
Суздальский пейзаж
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Светлана Колбина
4 из 6
Музей деревянного зодчества в Суздале
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
5 из 6
Виды Суздаля
© Фото : пресс-служба администрации города Суздаль/Марина Пахомова
6 из 6