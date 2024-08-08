https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html

Старина и современность: семь причин приехать в Суздаль в год 1000-летия

Старина и современность: семь причин приехать в Суздаль в год 1000-летия - РИА Новости, 08.08.2024

Старина и современность: семь причин приехать в Суздаль в год 1000-летия

В 2024 году Суздаль отмечает тысячелетие. В ближайшие выходные – с 9 по 11 августа – пройдут главные праздничные события.

2024-08-08T11:53

2024-08-08T11:53

2024-08-08T14:31

суздаль

каменка

владимиро-суздальский музей-заповедник

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Город известен своими старинными монастырями и сохранившимися жилыми домами, особой атмосферой города-музея. В последние годы, не теряя своего очарования, это место меняется: здесь появились площадки современного искусства, которое встроено в древний контекст, развиваются различные частные инициативы, благоустраиваются городские улицы.Специально для читателей ria.ru Алиса Бирюкова рассказывает о тех местах, которые дороги ей.Монастырские сады Спасо-Евфимиева монастыряЭти сады воссоздают специалисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника – монастырь входит в его состав. Уже в XVIII веке Спасо-Евфимиев монастырь имел большое садовое хозяйство. В обязанность монахов входила сушка трав, использовавшихся потом для приготовления лекарств, квасов и лечебных ароматных чаев.Сейчас огород восстановлен и дополнен новыми видами лекарственных растений. Сохранена старинная крестообразная планировка.Алиса Бирюкова: "В торжественном и красивом саду настоятеля в центре расположена беседка, от нее расходятся берсо, увитые липовым цветом. А с другой стороны – обновленный аптекарский огород, где можно гулять, "прислушиваясь" к ароматам трав. По мотивам этого разнотравья кафе, расположенное рядом, создало чудесные десерты и чайные сборы. Здесь рецепт счастья прост – чашка душистого чая на веранде и созерцание".МИРА ЦентрМИРА Центр – новая культурная точка на карте города, она появилась благодаря частной инициативе. В центре помимо выставочного пространства есть акустический зал с прекрасным роялем, органом и двумя клавесинами, библиотека и звукозаписывающая студия. Также есть несколько дополнительных площадок за пределами города, в частности, не так давно кураторы центра "оживили" заброшенное здание ГЭС на реке Нерль.Алиса Бирюкова: "В МИРА Центре проходят выставки известных современных художников, крутят немое кино в сопровождении тапера, устраивают лекции об искусстве, а в уютном дворике проводят городские "соседские" вечеринки с хорошей музыкой и вкусной едой. Кстати, в МИРА молодые ребята создали отличный индийский гастрономический проект. Это не хрестоматийный Суздаль в расхожем представлении о нем. Но это место доказывает, что Суздаль – открытый город, в котором современный культурный процесс существует органично и насыщенно".Александровский монастырь и улица ГастеваУлица Гастева в Суздале начинается от стен Ризоположенского монастыря, идет к Александровскому монастырю и далее поворачивает к улице Ленина. Названа она в честь революционера и уроженца Суздаля Алексея Гастева – революционера, писателя и теоретика научной организации труда.Алиса Бирюкова: "Уютный маршрут для прогулок по тихой улице, пересекающей территорию одного из древних суздальских монастырей. Можно разглядывать наличники домов, смотреть, как мальчишки гоняют в футбол на стадионе, любоваться красотой палисадников, а через пару минут оказаться на маленькой смотровой площадке за монастырем, откуда откроется панорама реки, лугов, церквей. Сейчас благодаря частной инициативе в Суздале проводят "Гастевские выходные" и создают музей, вдохновленный фигурой Гастева и посвященный бурному времени 1920-х. Монастырь же связан с именем князя Александра Невского. Так в Суздале сплетается тысячелетняя и очень разная история страны. Когда во второй половине XX века реставраторы во главе с выдающимся Игорем Александровичем Столетовым занимались воссозданием памятников архитектуры, этот уголок Суздаля они особенно полюбили. И я их в этом понимаю".Прогулки по реке КаменкаРека Каменка, приток Нерли, протекает по Суздалю. Когда-то имела огромное транспортное значение, сегодня считается несудоходной. Впрочем, с мая по осень в пределах города по ней курсирует небольшой прогулочный катер.Алиса Бирюкова: "Благодаря прогулке на речном трамвайчике можно смотреть на Суздаль с воды, как в глубине веков, когда Каменка была полноводной и судоходной, частью знаменитого древнего торгового пути. Прогулка по реке сейчас длится час, но это наверняка будет счастливый час вашей жизни. Лучше идти по Каменке на закате, когда с лугов на реку наползает мягкий туман, в реке отражаются закатные краски, а жизнь на берегу уже не суетна".Смотровая площадка за Торговыми рядами и Городской садАлиса Бирюкова: "Эти пространства преобразились к юбилею города и обрели новую жизнь. На смотровой появились красивые и просторные деревянные палубы, с которых можно смотреть вдаль – на Ильинский луг и реку. Теперь по вечерам в выходные мы здесь устраиваем открытый кинотеатр и показываем фильмы, снятые когда-то в Суздале. Городской сад был заложен неравнодушными горожанами Суздаля в 1870-е годы, его территория примыкает прямо к Кремлю. В губернских газетах того времени сохранились любопытные свидетельства того, как этот сад создавался. Сейчас он полностью реконструирован, но с сохранением исторической геометрии. Вечером с высокого берега Каменки открываются потрясающие виды. Хотим, чтобы здесь в выходные, как когда-то раньше, звучал духовой оркестр. Ландшафтные дизайнеры вскоре высадят здесь множество новых растений. В воссоздании ландшафта мы опирались на свидетельства XIX века".Гастрономический СуздальАлиса Бирюкова: "Об этом можно рассказывать долго. Суздаль – город, который усилиями многих увлеченных людей пестует свои гастрономические традиции, развивает локальную кухню. Именно из Суздаля "вырос" проект "Гастрономическая карта России". Каждая точка гордится чем-то особым. Здесь есть и вкуснейшая классическая русская кухня, и местные фермерские продукты, свои изобретенные шеф-поварами блюда и сочетания. Недавно открылось красивое "чайное" пространство, есть семейный ресторанчик, где готовят потрясающие блюда из печи".Суздальские рынкиАлиса Бирюкова: "В городе жива вековая традиция ярмарок. И каждый четверг на площадке за гостиницей "Сокол" разворачивается красочное торжище, куда приезжают с товаром торговцы со всей округи. Чего тут только нет! И все в Суздале знают, что в четверг - рынок! Распорядок дня обязательно включает в себя его посещение. А в ежедневном режиме - торгуют овощами с огородов бабушки у Торговых рядов. Здесь самые вкусные и красивые помидоры, ягоды - на любой вкус, а если в лесу пошли лисички и подосиновики - то это тоже сразу попадает на эти живописные прилавки. Ну и, конечно, огурцы - свежие, малосольные, бочковые".Ризоположенский монастырьЭто один из российских монастырей, который был основан еще до татаро-монгольского нашествия. Возведен был в XVI-XVII веках. После революции монастырь был закрыт, в 1999 году возвращен церкви и возобновлен в качестве женского монастыря Владимиро-Суздальской епархии.Алиса Бирюкова: "Ризоположенский монастырь – один из центральных суздальских монастырей, где покоятся мощи Святой Евфросинии Суздальской. Она словно охраняет город. Это возрождающийся сейчас монастырь, где усилиями частного мецената идет масштабная реставрация. Предстоит еще много работы. Для меня это очень важное место. Здесь мы начинали когда-то фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне", который всегда знаменовал для меня особое ощущение августа – светлое, с горчинкой грусти приближающейся осени".

https://ria.ru/20240806/suzdaltysyacheletie-1964383401.html

https://ria.ru/20240806/suzdal-1964231488.html

суздаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Бирюкова глава администрации Суздаля 100 100

суздаль, каменка, владимиро-суздальский музей-заповедник