https://ria.ru/20240808/sud-1965044215.html

В Зеленограде приостановили работу магазина "Перекресток" за следы грызунов

В Зеленограде приостановили работу магазина "Перекресток" за следы грызунов - РИА Новости, 08.08.2024

В Зеленограде приостановили работу магазина "Перекресток" за следы грызунов

Зеленоградский суд Москвы на 45 суток приостановил работу одного из магазинов "Перекресток" в Зеленограде за нарушение санэпидтребований – в супермаркете... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:31

2024-08-08T20:31

2024-08-08T20:31

происшествия

зеленоград

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы на 45 суток приостановил работу одного из магазинов "Перекресток" в Зеленограде за нарушение санэпидтребований – в супермаркете обнаружили следы грызунов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил юридическому лицу АО "Торговый Дом "Перекресток" наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 45 суток, запретив в указанном помещении торговлю, нахождение граждан, за исключением сотрудников АО и работников других организаций, проводящих работы по устранению выявленных нарушений в области санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли продуктов питания", - рассказал собеседник агентства. Речь идет о супермаркете, расположенном по адресу Зеленоград, к900. Суд со ссылкой на Роспотребнадзор указывает, что по итогам проведенной из-за многочисленных жалоб на грызунов проверки было установлено, что в помещениях магазина, в том числе, в торговом зале на стеллажах с продуктами и в складских помещениях, имелись многочисленные следы жизнедеятельности этих животных.

https://ria.ru/20240628/kafe-1956239956.html

https://ria.ru/20240205/chemodan-1925569368.html

зеленоград

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происшествия, зеленоград, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)