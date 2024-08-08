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Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ
Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:10
2024-08-08T05:10
2024-08-08T05:10
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ
Минобороны сообщило об ударе Су-34 по пункту временной дислокации ВСУ