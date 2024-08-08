https://ria.ru/20240808/su-34-1964806155.html

Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:10

2024-08-08T05:10

2024-08-08T05:10

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34