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Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 08.08.2024
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09:51 08.08.2024 (обновлено: 15:28 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/stantsiya-1964838888.html
Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу
Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 08.08.2024
Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу
Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:51
2024-08-08T15:28
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее департамент сообщал, что станция закрыта по требованию полиции.&quot;Станция &quot;Волгоградский проспект&quot; открыта для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка осуществляются в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, на станции "Волгоградский проспект" нет запаха гари, о котором ранее сообщалось в соцсетях, обстановка спокойная.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу

Станцию метро "Волгоградский проспект" в Москве открыли для входа и выхода

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажиры в защитных масках проходят через турникеты на станции метро
Пассажиры в защитных масках проходят через турникеты на станции метро - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажиры в защитных масках проходят через турникеты на станции метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее департамент сообщал, что станция закрыта по требованию полиции.
«

"Станция "Волгоградский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка осуществляются в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике", — говорится в сообщении ведомства.

Как передает корреспондент РИА Новости, на станции "Волгоградский проспект" нет запаха гари, о котором ранее сообщалось в соцсетях, обстановка спокойная.
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