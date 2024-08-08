https://ria.ru/20240808/stantsiya-1964838888.html

Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу

Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу - РИА Новости, 08.08.2024

Станция "Волгоградский проспект" московского метро возобновила работу

Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:51

2024-08-08T09:51

2024-08-08T15:28

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее департамент сообщал, что станция закрыта по требованию полиции."Станция "Волгоградский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка осуществляются в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике", — говорится в сообщении ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, на станции "Волгоградский проспект" нет запаха гари, о котором ранее сообщалось в соцсетях, обстановка спокойная.

https://ria.ru/20240730/bkl-1855581193.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, московский метрополитен