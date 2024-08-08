https://ria.ru/20240808/spetsoperatsiya-1965029022.html

Спецоперация, 8 августа: ВС России не допустили продвижения ВСУ под Курском

Спецоперация, 8 августа: ВС России не допустили продвижения ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

Спецоперация, 8 августа: ВС России не допустили продвижения ВСУ под Курском

Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:20

2024-08-08T19:20

2024-08-08T19:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

алексей смирнов (политик)

мария львова-белова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Север" совместно с ФСБ в течение суток продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь российской территории. ВС РФ также наносят авиаудары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области. В течение суток формирования ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Всего с начала боевых действий в Курской области противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий заявил, что оперативная ситуация в Курской области на данный момент стабильная и контролируемая. Он добавил, что ВС РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот – отступает. Принудительная эвакуация Совокупные потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 2110 человек, следует из сводки Минобороны России. Российскими ударами были поражены цеха сборки украинских дронов. Кроме того, средствами ПВО сбит украинский МиГ-29, перехвачено 80 дронов, авиация поразила цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. Власти Украины принудительно эвакуировали из 28 подконтрольных ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной республики за три дня более тысячи детей, сообщает в четверг Национальная полиция. Обязательная эвакуация была объявлена пятого августа, всего планируется вывезти более 4,5 тысячи детей. Глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук заявил, что истребители F-16 замечены на херсонском направлении. Непростая оперативная обстановкаУкраинские боевики в ходе атаки в Курской области неоднократно атаковали мирных жителей, есть погибшие и пострадавшие. СК после этого завел дело по ряду статей, в том числе о теракте. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. Число пострадавших детей, по последним данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выросло до девяти. Лечение в стационарах проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пятеро детей, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Девять пострадавших эвакуируют на лечение в Москву, добавил он. По последним данным Белостоцкого, порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано из приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой. В регионе 8 раз за день объявлялась ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В течение дня над территорией региона сбито больше 10 украинских ракет. Минобороны РФ утром сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской области. Дежурные средства ПВО утром также перехватили два украинских БПЛА над Курской и Орловской областями. Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Поддержка курянПрактически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения, рассказал президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Подмосковье направило на помощь жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сотрудники Курского областного клинического центра крови за среду и утро четверга заготовили порядка 150 литров цельной крови и дополнительный запас компонентов, сообщила и.о. главного врача медучреждения Юлия Алексеева. Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил Путину Смирнов. Жителям, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по десять тысяч рублей, сообщил Путин. Запад оправдал атаку ВСУ на Курскую областьРеакция США на выходку киевских головорезов на территории России возмутительна, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область. Дипломат добавил, что в очередной раз от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии". Москва отмечает активизацию попыток США и союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с целью накалить ситуацию у границ РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США: в составе двухпартийной делегации были конгрессмены Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти. В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибли и пострадали мирные жители. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитической службы Петер Стано. По его мнению, Киев имеет право наносить удары там, где считает необходимым. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский поговорил по телефону с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и поблагодарил его "за оказанную военную помощь".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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Наталья Макарова

россия, курская область, украина, владимир путин, алексей смирнов (политик) , мария львова-белова, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29, f-16