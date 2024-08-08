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В Москве пройдет панихида в годовщину начала войны в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2024
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В Москве пройдет панихида в годовщину начала войны в Южной Осетии
В Москве пройдет панихида в годовщину начала войны в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве пройдет панихида в годовщину начала войны в Южной Осетии
В годовщину начала войны в Южной Осетии в храме Христа Спасителя (нижний храм) пройдет панихида по погибшим мирным гражданам республики, защищавшим ее... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:51
2024-08-08T00:51
в мире
южная осетия
абхазия
грузия
алексей шапошников
московская городская дума
молодая гвардия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В годовщину начала войны в Южной Осетии в храме Христа Спасителя (нижний храм) пройдет панихида по погибшим мирным гражданам республики, защищавшим ее миротворцам и военнослужащим, сообщили РИА Новости в посольстве Южной Осетии. "В августе 2024 года исполняется 16 лет трагическим событиям в Южной Осетии в результате грузинской военной агрессии. В эти дни посольством республики Южная Осетия в Российской Федерации традиционно проводятся памятные мероприятия. Восьмого августа в 11:00 часов в храме Христа Спасителя Москвы (нижний храм) будет отслужена панихида по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии, ценой своих жизней защитившим Южную Осетию от физического уничтожения", – сообщили РИА Новости в посольстве республики. Ожидается, добавили в посольстве, что на молебне будут присутствовать послы Никарагуа, Абхазии, Венесуэлы, Сирии и Южной Осетии, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и делегация Молодой гвардии Единой России. "Посольство традиционно направило в адрес всех аккредитованных в Российской Федерации дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии Обращение в связи с 16-ой годовщиной грузинской агрессии против Южной Осетии", – добавили в посольстве. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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в мире, южная осетия, абхазия, грузия, алексей шапошников, московская городская дума, молодая гвардия , единая россия
В мире, Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Алексей Шапошников, Московская городская дума, Молодая гвардия , Единая Россия
В Москве пройдет панихида в годовщину начала войны в Южной Осетии

В храме Христа Спасителя пройдет панихида по погибшим в Южной Осетии миротворцам

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В годовщину начала войны в Южной Осетии в храме Христа Спасителя (нижний храм) пройдет панихида по погибшим мирным гражданам республики, защищавшим ее миротворцам и военнослужащим, сообщили РИА Новости в посольстве Южной Осетии.
«
"В августе 2024 года исполняется 16 лет трагическим событиям в Южной Осетии в результате грузинской военной агрессии. В эти дни посольством республики Южная Осетия в Российской Федерации традиционно проводятся памятные мероприятия. Восьмого августа в 11:00 часов в храме Христа Спасителя Москвы (нижний храм) будет отслужена панихида по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии, ценой своих жизней защитившим Южную Осетию от физического уничтожения", – сообщили РИА Новости в посольстве республики.
Ожидается, добавили в посольстве, что на молебне будут присутствовать послы Никарагуа, Абхазии, Венесуэлы, Сирии и Южной Осетии, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и делегация Молодой гвардии Единой России.
"Посольство традиционно направило в адрес всех аккредитованных в Российской Федерации дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии Обращение в связи с 16-ой годовщиной грузинской агрессии против Южной Осетии", – добавили в посольстве.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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