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Москва выступила за выработку соглашения между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

Москва выступила за выработку соглашения между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом - РИА Новости, 08.08.2024

Москва выступила за выработку соглашения между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

Участники Женевских дискуссий должны задействовать свой потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:10

2024-08-08T08:10

2024-08-08T08:36

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Участники Женевских дискуссий должны задействовать свой потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В размещенном на сайте МИД ее комментарии в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Кавказе указывается, что: "считаем, однако, что участники дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой"."Рассматриваем принятие таких юридических обязательств в качестве надежной гарантии от повторения трагических событий августа 2008 года", - добавила она.По словам Захаровой, "реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией".Представитель МИД отметила, что Москва отмечает активизацию попыток США и союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с целью накалить ситуацию у границ РФ."Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ", - говорится в сообщении."При этом в своем cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование", - указала Захарова.По ее словам, "Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе".

https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, грузия, абхазия, южная осетия