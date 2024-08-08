https://ria.ru/20240808/snaryad-1964889443.html

Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 08.08.2024

Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:17

2024-08-08T12:17

2024-08-08T12:20

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность