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Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"
Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"
Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:17
2024-08-08T12:17
2024-08-08T12:20
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"
ПВО уничтожила реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью