https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html

Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба

Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба - РИА Новости, 08.08.2024

Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:07

2024-08-08T17:07

2024-08-08T17:07

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

владимир путин

суджанский район

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ госграницы. "Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – в пять утра шестого августа противник силами пехоты бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу - штаб сразу собрался", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html

курская область

суджанский район

россия

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Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, владимир путин, суджанский район, россия, происшествия