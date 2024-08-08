https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба - РИА Новости, 08.08.2024
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:07
2024-08-08T17:07
2024-08-08T17:07
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
владимир путин
суджанский район
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ госграницы. "Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – в пять утра шестого августа противник силами пехоты бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу - штаб сразу собрался", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, владимир путин, суджанский район, россия, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Суджанский район, Россия, Происшествия
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Оперштаб Курской области собрался сразу после атаки ВСУ, заявил Смирнов