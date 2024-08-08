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Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба - РИА Новости, 08.08.2024
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17:07 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба - РИА Новости, 08.08.2024
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:07
2024-08-08T17:07
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
владимир путин
суджанский район
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ госграницы. "Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – в пять утра шестого августа противник силами пехоты бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу - штаб сразу собрался", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html
курская область
суджанский район
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, владимир путин, суджанский район, россия, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Суджанский район, Россия, Происшествия
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба

Оперштаб Курской области собрался сразу после атаки ВСУ, заявил Смирнов

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВрио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что оперштаб региона начал работать сразу после попыток прорыва ВСУ госграницы.
"Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – в пять утра шестого августа противник силами пехоты бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу - штаб сразу собрался", - сказал Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона
Вчера, 17:05
 
Курская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСуджанский районРоссияПроисшествия
 
 
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