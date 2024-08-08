https://ria.ru/20240808/smirnov-1964983741.html
Глава Курской области доложил Путину об обстрелах медиков в приграничье
Глава Курской области доложил Путину об обстрелах медиков в приграничье - РИА Новости, 08.08.2024
Глава Курской области доложил Путину об обстрелах медиков в приграничье
Военные формирования ВСУ, ДРГ обстреливают в Курской области гражданское население, скорую помощь, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:54
2024-08-08T16:54
2024-08-08T17:07
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вооруженные силы украины
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные формирования ВСУ, ДРГ обстреливают в Курской области гражданское население, скорую помощь, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов."Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это достаточно сложная была проблема, потому что ДРГ, ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают скорую помощь, которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой, …вывозили население", - сказал Смирнов.Он также добавил, что есть случаи гибели медиков от обстрелов ВСУ в приграничье Курской области.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Глава Курской области доложил Путину об обстрелах медиков в приграничье
Смирнов: ВСУ обстреливают гражданских и медиков в приграничье Курской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные формирования ВСУ, ДРГ обстреливают в Курской области гражданское население, скорую помощь, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это достаточно сложная была проблема, потому что ДРГ, ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают скорую помощь, которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой, …вывозили население", - сказал Смирнов.
Он также добавил, что есть случаи гибели медиков от обстрелов ВСУ в приграничье Курской области.