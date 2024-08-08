https://ria.ru/20240808/smi-1964859525.html

Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве

Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве - РИА Новости, 08.08.2024

Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве

Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:09

2024-08-08T11:09

2024-08-08T11:13

москва

происшествия

евгений поддубный

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24"."Сегодня рано утром, в половине шестого, эвакуировали на реанимобиле Федерального центра медицины катастроф в Москву. В ближайшее время машина уже окажется в столице России, Женю привезут в один из федеральных медицинских центров, где он продолжит лечение", - сказал корреспондент в эфире.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964851467.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, евгений поддубный