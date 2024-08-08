Рейтинг@Mail.ru
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 08.08.2024 (обновлено: 11:13 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/smi-1964859525.html
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:09
2024-08-08T11:13
москва
происшествия
евгений поддубный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964836669_0:152:2036:1297_1920x0_80_0_0_3302b32d42cb498ed4b960dd8c41c518.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24"."Сегодня рано утром, в половине шестого, эвакуировали на реанимобиле Федерального центра медицины катастроф в Москву. В ближайшее время машина уже окажется в столице России, Женю привезут в один из федеральных медицинских центров, где он продолжит лечение", - сказал корреспондент в эфире.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964851467.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964836669_0:0:1784:1337_1920x0_80_0_0_776dcc9d29170c99b2595b983f800cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, евгений поддубный
Москва, Происшествия, Евгений Поддубный
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве

"Россия 24": Поддубного доставят в один из федеральных медцентров в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24".
"Сегодня рано утром, в половине шестого, эвакуировали на реанимобиле Федерального центра медицины катастроф в Москву. В ближайшее время машина уже окажется в столице России, Женю привезут в один из федеральных медицинских центров, где он продолжит лечение", - сказал корреспондент в эфире.
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Делягин извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного
Вчера, 10:32
 
МоскваПроисшествияЕвгений Поддубный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала