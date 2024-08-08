https://ria.ru/20240808/smi-1964859525.html
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:09
2024-08-08T11:09
2024-08-08T11:13
москва
происшествия
евгений поддубный
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24"."Сегодня рано утром, в половине шестого, эвакуировали на реанимобиле Федерального центра медицины катастроф в Москву. В ближайшее время машина уже окажется в столице России, Женю привезут в один из федеральных медицинских центров, где он продолжит лечение", - сказал корреспондент в эфире.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964851467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, евгений поддубный
Москва, Происшествия, Евгений Поддубный
Поддубный продолжит лечение в федеральном медцентре в Москве
"Россия 24": Поддубного доставят в один из федеральных медцентров в Москве