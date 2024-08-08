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Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 08.08.2024 (обновлено: 00:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/slutskij-1964787521.html
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области и ничего не знал про агрессивные планы Владимира... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:01
2024-08-08T00:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины. "В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов. "Факт остается фактом: марионеточный киевский режим до сих пор держится исключительно за счет военно-финансовой поддержки Вашингтона и Брюсселя. И попытки отмежеваться от шайки Зеленского, изобразив полную неосведомленность, вряд ли кого смогут обмануть", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад. И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
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курская область
россия
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курская область, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область

Слуцкий: США делают вид, что не имеют отношения к атаке ВСУ на Курскую область

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области
Вчера, 20:56
"В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов.
"Факт остается фактом: марионеточный киевский режим до сих пор держится исключительно за счет военно-финансовой поддержки Вашингтона и Брюсселя. И попытки отмежеваться от шайки Зеленского, изобразив полную неосведомленность, вряд ли кого смогут обмануть", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад. И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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