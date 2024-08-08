https://ria.ru/20240808/slutskij-1964787521.html

Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область

Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область

Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области и ничего не знал про агрессивные планы Владимира... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:01

2024-08-08T00:01

2024-08-08T00:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ в Курской области и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины. "В Вашингтоне с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и знать не знали об агрессивных планах Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов. "Факт остается фактом: марионеточный киевский режим до сих пор держится исключительно за счет военно-финансовой поддержки Вашингтона и Брюсселя. И попытки отмежеваться от шайки Зеленского, изобразив полную неосведомленность, вряд ли кого смогут обмануть", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад. И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html

курская область

россия

вашингтон (штат)

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курская область, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф