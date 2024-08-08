https://ria.ru/20240808/slovakiya-1964961486.html

Экс-министр экономики Словакии заявил о серьезной угрозе для поставок газа

Экс-министр экономики Словакии заявил о серьезной угрозе для поставок газа - РИА Новости, 08.08.2024

Экс-министр экономики Словакии заявил о серьезной угрозе для поставок газа

Поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой из-за ситуации в Суджанском районе Курской области, считает бывший словацкий... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:12

2024-08-08T16:12

2024-08-08T16:12

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европа

россия

валерий герасимов

газпром

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БРАТИСЛАВА, 8 авг - РИА Новости. Поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой из-за ситуации в Суджанском районе Курской области, считает бывший словацкий министр экономики Карел Хирман. "Поставки российского газа сегодня ощутимо снижаются. Подтверждается мое предупреждение о том, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой", - написал Хирман на своей странице в социальной сети Facebook*. Он отметил, что, по данным украинского оператора газотранспортной системы, транзит российского газа в Европу через Украину 8 августа снизился до 37,25 миллиона кубометров в сутки, тогда как в прежние месяцы он был на уровне порядка 42 миллионов кубометров в сутки. "Снижение поставок происходит в то время, когда происходят тяжелые бои между украинской и русской армиями рядом с российским городком Суджа. Рядом с этим приграничным городом проходит и линия транзитного газопровода, по которому сибирский газ транспортируется по направлению Украины и в Европу. Здесь находится и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа", - написал Хирман. Он напомнил, что в 2022 году из-за боев была выведена из строя трубопроводная линия и пограничная станция Сохрановка, с того времени Суджа была единственным действующим пунктом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. Газовые котировки в Европе на фоне опасений по поводу транзита российского газа ранее в среду впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html

https://ria.ru/20240527/reyting-1948506320.html

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Варвара Скокшина

украина, европа, россия, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, в мире, словакия