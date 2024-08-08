Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 08.08.2024 (обновлено: 02:00 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/skorayapomosch-1964796586.html
В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ
В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ
ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:54
2024-08-08T02:00
происшествия
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района. Ранены двое. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями головы, груди, живота, рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется также в городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что в селе в результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре автомобиля."Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240808/antonov-1964792221.html
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород
Происшествия, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород
В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

Гладков: ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори, ранены два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района. Ранены двое. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями головы, груди, живота, рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется также в городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
Гладков добавил, что в селе в результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией
00:58
 
ПроисшествияБелгородский районВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала