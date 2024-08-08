https://ria.ru/20240808/skorayapomosch-1964796586.html

В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:54

2024-08-08T01:54

2024-08-08T02:00

происшествия

белгородский район

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгород

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района. Ранены двое. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями головы, груди, живота, рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется также в городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что в селе в результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре автомобиля."Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240808/antonov-1964792221.html

белгородский район

белгород

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происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород