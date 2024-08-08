https://ria.ru/20240808/sk-1964789109.html
СК установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
СК установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
СК установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного, журналиста наградят ведомственной медалью, сообщил СК... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:20
2024-08-08T00:20
2024-08-08T02:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
евгений поддубный
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного, журналиста наградят ведомственной медалью, сообщил СК России в Telegram-канале.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона."Следователи СК России установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного. Следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.Отмечается, что корреспондент с первых дней специальной военной операции вместе с российскими военнослужащими находится на передовой, "принципиально и объективно освещает ход СВО"."Евгений Поддубный мужественный, отважный и неравнодушный человек. Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", - добавили в ведомстве.Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Поддубный будет награжден ведомственной медалью.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html
https://ria.ru/20240808/voenkor-1964787385.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, ранение военкора поддубного в курской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Евгений Поддубный, Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Ранение военкора Поддубного в Курской области
СК установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного