https://ria.ru/20240808/simferopol-1964866609.html

СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе

СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе - РИА Новости, 08.08.2024

СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе

В Симферополе начата проверка по факту издевательства молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:24

2024-08-08T11:24

2024-08-08T11:24

происшествия

россия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Симферополе начата проверка по факту издевательства молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет, сообщила пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ. "В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, снятая молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении. Следователям поручено начать проверку на предмет статей 119 УК РФ "Угроза убийством" и 213 УК РФ "Хулиганство", а также установить всех причастных лиц.

https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html

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симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)