https://ria.ru/20240808/simferopol-1964866609.html
СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе
СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе - РИА Новости, 08.08.2024
СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе
В Симферополе начата проверка по факту издевательства молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:24
2024-08-08T11:24
2024-08-08T11:24
происшествия
россия
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Симферополе начата проверка по факту издевательства молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет, сообщила пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ. "В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, снятая молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении. Следователям поручено начать проверку на предмет статей 119 УК РФ "Угроза убийством" и 213 УК РФ "Хулиганство", а также установить всех причастных лиц.
https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после видео с издевательствами над прохожим в Симферополе
СК начал проверку после видео с издевательствами над мужчиной в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Симферополе начата проверка по факту издевательства молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет, сообщила пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ.
"В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, снятая молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении.
Следователям поручено начать проверку на предмет статей 119 УК РФ "Угроза убийством" и 213 УК РФ "Хулиганство", а также установить всех причастных лиц.