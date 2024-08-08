Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля
Швейцария осудила слова главы минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев
© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Швейцария считает неприемлемыми высказывания министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газе, написал в соцсети X руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
«
"Преднамеренное умышленное уничтожение мирных жителей голодом является военным преступлением. Недавние заявления министра Смотрича неприемлемы. Мы ожидаем, что правительство Израиля будет уважать международное гуманитарное право", - сказано в публикации.
В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.