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Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
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18:10 08.08.2024 (обновлено: 18:16 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/shvejtsarija-1965010438.html
Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля
Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля
Швейцария считает неприемлемыми высказывания министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газе, написал в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:10
2024-08-08T18:16
в мире
израиль
швейцария
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Швейцария считает неприемлемыми высказывания министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газе, написал в соцсети X руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. "Преднамеренное умышленное уничтожение мирных жителей голодом является военным преступлением. Недавние заявления министра Смотрича неприемлемы. Мы ожидаем, что правительство Израиля будет уважать международное гуманитарное право", - сказано в публикации. В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240603/arest-1950277774.html
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израиль
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в мире, израиль, швейцария, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Швейцария, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Швейцария назвала неприемлемыми заявления министра финансов Израиля

Швейцария осудила слова главы минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев

© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Швейцария считает неприемлемыми высказывания министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газе, написал в соцсети X руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
«
"Преднамеренное умышленное уничтожение мирных жителей голодом является военным преступлением. Недавние заявления министра Смотрича неприемлемы. Мы ожидаем, что правительство Израиля будет уважать международное гуманитарное право", - сказано в публикации.
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В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильШвейцарияРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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