https://ria.ru/20240808/shtab-1964963628.html

Штаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области

Штаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Штаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области

Штаб по организации помощи жителям Курской области создан в Приангарье, пункт временного размещения на базе социально-оздоровительного центра готовится принять... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:16

2024-08-08T16:16

2024-08-08T16:16

иркутская область

курская область

россия

иркутская область

игорь кобзев

владимир путин

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ИРКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Штаб по организации помощи жителям Курской области создан в Приангарье, пункт временного размещения на базе социально-оздоровительного центра готовится принять пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. СК РФ сообщил, что обстрелам ВСУ подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать штаб по организации помощи Курской области. Его руководителем назначен зампредседателя кабмина Георгий Кузьмин. "На первом заседании штаба принято решение о развертывании на базе социально-оздоровительного центра Олхинский в Шелеховском районе пункта временного размещения. В нем будут подготовлены 40 мест для граждан, которые примут решение приехать в Приангарье. Также Иркутская область готова принять детей из Курской области. Для ребят подготовят места в детских оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях", - говорится в сообщении. Иркутское областное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" открыло счет для сбора помощи пострадавшим. В регионе объявлен сбор гуманитарной помощи. Принимается вода, средства первой необходимости, пледы, постельное белье. Иркутская область также готова оказать медицинскую помощь, в том числе в отправке медперсонала. Начальник Генштаба ВС РФ в среду подчеркнул, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

курская область

россия

иркутская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, россия, иркутская область, игорь кобзев, владимир путин