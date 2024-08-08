Штаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области
© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской областиШтаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области
© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской области
Штаб и ПВР в Приангарье готовятся принять жителей Курской области
ИРКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Штаб по организации помощи жителям Курской области создан в Приангарье, пункт временного размещения на базе социально-оздоровительного центра готовится принять пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. СК РФ сообщил, что обстрелам ВСУ подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать штаб по организации помощи Курской области. Его руководителем назначен зампредседателя кабмина Георгий Кузьмин.
"На первом заседании штаба принято решение о развертывании на базе социально-оздоровительного центра Олхинский в Шелеховском районе пункта временного размещения. В нем будут подготовлены 40 мест для граждан, которые примут решение приехать в Приангарье. Также Иркутская область готова принять детей из Курской области. Для ребят подготовят места в детских оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях", - говорится в сообщении.
Иркутское областное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" открыло счет для сбора помощи пострадавшим. В регионе объявлен сбор гуманитарной помощи. Принимается вода, средства первой необходимости, пледы, постельное белье. Иркутская область также готова оказать медицинскую помощь, в том числе в отправке медперсонала.
Начальник Генштаба ВС РФ в среду подчеркнул, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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