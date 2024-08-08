https://ria.ru/20240808/shkola-1964970430.html

Финско-русская школа в Финляндии продолжает работать, заявила директор

Финско-русская школа в Финляндии продолжает работать, заявила директор - РИА Новости, 08.08.2024

Финско-русская школа в Финляндии продолжает работать, заявила директор

Финско-русская Школа Восточной Финляндии, которую городские власти собирались закрыть, продолжает работать, заявила РИА Новости генеральный директор школы Катри РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Финско-русская Школа Восточной Финляндии, которую городские власти собирались закрыть, продолжает работать, заявила РИА Новости генеральный директор школы Катри Анттила. Финско-русская Школа Восточной Финляндии имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти ранее заявили, что намерены поднять вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в школах этих городов. "Школа продолжает работать во всех городах", - сказала собеседница агентства. Руководство школы ранее направляло в горсоветы свое заключение о необходимости продолжить работу образовательного учреждения. Анттила ранее рассказала РИА Новости, что у городских советов нет права закрывать школу, поскольку она является собственностью фонда. Решение о закрытии противоречило бы фондовому праву Финляндии, уточняла директор. Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.

https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964588565.html

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