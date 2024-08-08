https://ria.ru/20240808/shebekino-1964883436.html

При обстреле Шебекино погиб человек

При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 08.08.2024

При обстреле Шебекино погиб человек

Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:59

2024-08-08T11:59

2024-08-08T12:18

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела ранение получил мирный житель", - написал Гладков.Губернатор добавил, что пострадавшего с ранением голени бригада медиков доставляет в городскую больницу №2 Белгорода."Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - уточнил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия