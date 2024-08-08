При обстреле Шебекино погиб человек
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ погиб человек, еще один пострадал
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 8 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 8 августа 2024
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела ранение получил мирный житель", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что пострадавшего с ранением голени бригада медиков доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
"Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - уточнил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.