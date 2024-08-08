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При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 08.08.2024 (обновлено: 12:18 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/shebekino-1964883436.html
При обстреле Шебекино погиб человек
При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 08.08.2024
При обстреле Шебекино погиб человек
Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:59
2024-08-08T12:18
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела ранение получил мирный житель", - написал Гладков.Губернатор добавил, что пострадавшего с ранением голени бригада медиков доставляет в городскую больницу №2 Белгорода."Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - уточнил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино погиб человек

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ погиб человек, еще один пострадал

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 8 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 8 августа 2024
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела ранение получил мирный житель", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что пострадавшего с ранением голени бригада медиков доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
"Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - уточнил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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