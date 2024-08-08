https://ria.ru/20240808/shebekino-1964799065.html

Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:49

2024-08-08T02:49

2024-08-08T02:59

шебекино

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела в 6 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждён один легковой автомобиль", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240808/skorayapomosch-1964796586.html

шебекино

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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков