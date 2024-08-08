https://ria.ru/20240808/sevastopol-1965009270.html
Под Севастополем загорелась растительность
Под Севастополем загорелась растительность - РИА Новости, 08.08.2024
Под Севастополем загорелась растительность
Возгорание растительности тушат под Севастополем в районе села Камышлы на площади 9 гектаров, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:03
2024-08-08T18:03
2024-08-08T18:03
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Возгорание растительности тушат под Севастополем в районе села Камышлы на площади 9 гектаров, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "Силы МЧС России, спасательной службы, лесхоза тушат горящую растительность в районе села Камышлы. Подвоз воды обеспечивают предприятия "Севавтодор" и "Водоканал", - говорится в сообщении. По предварительным данным, площадь пожара составляет 9 гектаров. Погибших, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Севастополем загорелась растительность
В районе села Камышлы под Севастополем тушат пожар на площади девять гектаров