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Под Севастополем загорелась растительность - РИА Новости, 08.08.2024
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18:03 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sevastopol-1965009270.html
Под Севастополем загорелась растительность
Под Севастополем загорелась растительность - РИА Новости, 08.08.2024
Под Севастополем загорелась растительность
Возгорание растительности тушат под Севастополем в районе села Камышлы на площади 9 гектаров, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:03
2024-08-08T18:03
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Возгорание растительности тушат под Севастополем в районе села Камышлы на площади 9 гектаров, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "Силы МЧС России, спасательной службы, лесхоза тушат горящую растительность в районе села Камышлы. Подвоз воды обеспечивают предприятия "Севавтодор" и "Водоканал", - говорится в сообщении. По предварительным данным, площадь пожара составляет 9 гектаров. Погибших, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
россия
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происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Севастополем загорелась растительность

В районе села Камышлы под Севастополем тушат пожар на площади девять гектаров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Возгорание растительности тушат под Севастополем в районе села Камышлы на площади 9 гектаров, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
«
"Силы МЧС России, спасательной службы, лесхоза тушат горящую растительность в районе села Камышлы. Подвоз воды обеспечивают предприятия "Севавтодор" и "Водоканал", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 9 гектаров. Погибших, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Пожар в селе Верхнесадовое под Севастополем - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Под Севастополем потушили пожар, погибших и пострадавших нет
13 июля, 22:33
 
ПроисшествияРоссияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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