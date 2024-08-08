https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html
Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*
Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ* - РИА Новости, 08.08.2024
Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*
Россия призывает до завершения официального расследования теракта в "Крокусе" не приписывать его исключительно террористам из ИГИЛ* и их подопечным, а если есть РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:46
2024-08-08T19:46
2024-08-08T19:46
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
дмитрий полянский
оон
крокус сити холл
крокус
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ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия призывает до завершения официального расследования теракта в "Крокусе" не приписывать его исключительно террористам из ИГИЛ* и их подопечным, а если есть доказательства их причастности, просит поделиться ими, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Предостерегаем тех, кто стремится до окончания официального расследования приписать совершенную террористическую атаку в Подмосковье в "Крокус Сити Холле" 22 марта исключительно ИГИЛ* и их крылу "ИГИЛ-Хорасан"*. Если у коллег есть тому доказательства, призываем поделиться ими с соответствующими профильными российскими органами. Порой у нас складывается впечатление, что некоторые знают об этом теракте больше, чем те, кто его расследует", – сказал Полянский на заседании СБ ООН. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html
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россия, московская область (подмосковье), красногорск, дмитрий полянский, оон, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Дмитрий Полянский, ООН, Крокус Сити Холл, Крокус
Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*
Зампостпреда при ООН: РФ призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ