https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html

Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*

Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ* - РИА Новости, 08.08.2024

Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*

Россия призывает до завершения официального расследования теракта в "Крокусе" не приписывать его исключительно террористам из ИГИЛ* и их подопечным, а если есть РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:46

2024-08-08T19:46

2024-08-08T19:46

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

дмитрий полянский

оон

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg

ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия призывает до завершения официального расследования теракта в "Крокусе" не приписывать его исключительно террористам из ИГИЛ* и их подопечным, а если есть доказательства их причастности, просит поделиться ими, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Предостерегаем тех, кто стремится до окончания официального расследования приписать совершенную террористическую атаку в Подмосковье в "Крокус Сити Холле" 22 марта исключительно ИГИЛ* и их крылу "ИГИЛ-Хорасан"*. Если у коллег есть тому доказательства, призываем поделиться ими с соответствующими профильными российскими органами. Порой у нас складывается впечатление, что некоторые знают об этом теракте больше, чем те, кто его расследует", – сказал Полянский на заседании СБ ООН. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), красногорск, дмитрий полянский, оон, крокус сити холл, крокус