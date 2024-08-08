https://ria.ru/20240808/rossija-1964881768.html

Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников

Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников - РИА Новости, 08.08.2024

Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников

Более полусотни человек задержаны в четырех регионах страны в рамках расследования дела против банды кибермошенников, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:53

2024-08-08T11:53

2024-08-08T11:53

происшествия

россия

тульская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более полусотни человек задержаны в четырех регионах страны в рамках расследования дела против банды кибермошенников, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Западного административного округа столицы, а также Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников", - написала Волк.Отмечается, что мошенничества совершались в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей под предлогом проведения тендеров и прохождения обязательной сертификации. По данным полиции, мошенники по по электронной почте связывались с представителями коммерческих организаций и предлагали участие в закрытом отборе на выполнение работ либо оказание услуг. Например, речь могла идти об обеспечении питанием работников крупной компании, размещении их в гостиницах, покупке подарков и цветов для корпоративных мероприятий. "Основным условием для победы в конкурсах являлось приобретение сертификатов о внесении в реестры систем добровольной сертификации, заранее разработанных участниками группы. После того как потерпевшие оплачивали навязанные им услуги, аферисты переставали выходить на связь. Договорные обязательства не исполнялись", - рассказала Волк. Подчеркивается, что письма рассылались с электронных адресов, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организаций, от которых они якобы действовали. При этом мошенники использовали VPN-сервисы, регулярно меняли сим-карты и телефоны, а также адреса расположения кол-центров. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Силовики провели обыски в пяти колл-центрах, а также по адресам проживания организаторов криминальной схемы в Московском регионе, а также в Курской, Орловской и Тульской областях. В результате изъяты банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры и иные предметы. "Задержаны 11 предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Двое из них заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, еще двоим запрещены определенные действия, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк. Подчеркивается, что в криминальную схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов. "Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены свыше пятидесяти человек", - отметила она.По данным правоохранителей, группировка действовала с 2019 года, ежемесячно реализовывались не менее 300 сертификатов на сумму порядка 12 миллионов рублей. В настоящее время проверяются данные о причастности фигурантов к не менее 500 эпизодам аналогичной деятельности. Отмечается, что содействие в пресечении деятельности группировки оказывали представители Департамента противодействия мошенничеству ПАО Сбербанк и сотрудники Росгвардии.

https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html

https://ria.ru/20240430/moshenniki-1943112704.html

https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html

https://ria.ru/20240731/roskongress-1963056915.html

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происшествия, россия, тульская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)