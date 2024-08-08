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Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников - РИА Новости, 08.08.2024
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11:53 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/rossija-1964881768.html
Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников
Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников - РИА Новости, 08.08.2024
Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников
Более полусотни человек задержаны в четырех регионах страны в рамках расследования дела против банды кибермошенников, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:53
2024-08-08T11:53
происшествия
россия
тульская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более полусотни человек задержаны в четырех регионах страны в рамках расследования дела против банды кибермошенников, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. &quot;Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Западного административного округа столицы, а также Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников&quot;, - написала Волк.Отмечается, что мошенничества совершались в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей под предлогом проведения тендеров и прохождения обязательной сертификации. По данным полиции, мошенники по по электронной почте связывались с представителями коммерческих организаций и предлагали участие в закрытом отборе на выполнение работ либо оказание услуг. Например, речь могла идти об обеспечении питанием работников крупной компании, размещении их в гостиницах, покупке подарков и цветов для корпоративных мероприятий. "Основным условием для победы в конкурсах являлось приобретение сертификатов о внесении в реестры систем добровольной сертификации, заранее разработанных участниками группы. После того как потерпевшие оплачивали навязанные им услуги, аферисты переставали выходить на связь. Договорные обязательства не исполнялись", - рассказала Волк. Подчеркивается, что письма рассылались с электронных адресов, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организаций, от которых они якобы действовали. При этом мошенники использовали VPN-сервисы, регулярно меняли сим-карты и телефоны, а также адреса расположения кол-центров. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Силовики провели обыски в пяти колл-центрах, а также по адресам проживания организаторов криминальной схемы в Московском регионе, а также в Курской, Орловской и Тульской областях. В результате изъяты банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры и иные предметы. "Задержаны 11 предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Двое из них заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, еще двоим запрещены определенные действия, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк. Подчеркивается, что в криминальную схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов. &quot;Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены свыше пятидесяти человек&quot;, - отметила она.По данным правоохранителей, группировка действовала с 2019 года, ежемесячно реализовывались не менее 300 сертификатов на сумму порядка 12 миллионов рублей. В настоящее время проверяются данные о причастности фигурантов к не менее 500 эпизодам аналогичной деятельности. Отмечается, что содействие в пресечении деятельности группировки оказывали представители Департамента противодействия мошенничеству ПАО Сбербанк и сотрудники Росгвардии.
https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html
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происшествия, россия, тульская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Тульская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Сотрудники МВД пресекли деятельность банды кибермошенников

Сотрудники МВД задержали более 50 кибермошенников в 4 регионах России

© Фото: ГК "Солар" | Перейти в медиабанкЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото: ГК "Солар"
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более полусотни человек задержаны в четырех регионах страны в рамках расследования дела против банды кибермошенников, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«

"Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Западного административного округа столицы, а также Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников", - написала Волк.

Отмечается, что мошенничества совершались в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей под предлогом проведения тендеров и прохождения обязательной сертификации.
По данным полиции, мошенники по по электронной почте связывались с представителями коммерческих организаций и предлагали участие в закрытом отборе на выполнение работ либо оказание услуг. Например, речь могла идти об обеспечении питанием работников крупной компании, размещении их в гостиницах, покупке подарков и цветов для корпоративных мероприятий.
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"Основным условием для победы в конкурсах являлось приобретение сертификатов о внесении в реестры систем добровольной сертификации, заранее разработанных участниками группы. После того как потерпевшие оплачивали навязанные им услуги, аферисты переставали выходить на связь. Договорные обязательства не исполнялись", - рассказала Волк.
Подчеркивается, что письма рассылались с электронных адресов, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организаций, от которых они якобы действовали. При этом мошенники использовали VPN-сервисы, регулярно меняли сим-карты и телефоны, а также адреса расположения кол-центров.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Силовики провели обыски в пяти колл-центрах, а также по адресам проживания организаторов криминальной схемы в Московском регионе, а также в Курской, Орловской и Тульской областях. В результате изъяты банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры и иные предметы.
"Задержаны 11 предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Двое из них заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, еще двоим запрещены определенные действия, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.
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Подчеркивается, что в криминальную схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов.
«

"Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены свыше пятидесяти человек", - отметила она.

По данным правоохранителей, группировка действовала с 2019 года, ежемесячно реализовывались не менее 300 сертификатов на сумму порядка 12 миллионов рублей. В настоящее время проверяются данные о причастности фигурантов к не менее 500 эпизодам аналогичной деятельности.
Отмечается, что содействие в пресечении деятельности группировки оказывали представители Департамента противодействия мошенничеству ПАО Сбербанк и сотрудники Росгвардии.
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