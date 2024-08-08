https://ria.ru/20240808/rossija-1964794273.html

Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК - РИА Новости, 08.08.2024

Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:18

2024-08-08T01:18

2024-08-08T02:52

в мире

здоровье - общество

евгений поддубный

фархан хак

ранение военкора поддубного в курской области

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ООН, 8 авг – РИА Новости. Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве при всемирной организации в соцсети Х. Ранее заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости ранение Поддубного, отмечал, что в ООН обеспокоены приведшей к нему атакой и надеются на скорое выздоровление военкора. "Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы", – указывает постпредство РФ."Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?" – задались вопросам в миссии РФ. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.

https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html

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в мире, здоровье - общество, евгений поддубный, фархан хак, ранение военкора поддубного в курской области