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Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК - РИА Новости, 08.08.2024
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01:18 08.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/rossija-1964794273.html
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК - РИА Новости, 08.08.2024
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК
Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:18
2024-08-08T02:52
в мире
здоровье - общество
евгений поддубный
фархан хак
ранение военкора поддубного в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964768438_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_9bcddab9e9a091a4164a03cab9df1189.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве при всемирной организации в соцсети Х. Ранее заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости ранение Поддубного, отмечал, что в ООН обеспокоены приведшей к нему атакой и надеются на скорое выздоровление военкора. "Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы", – указывает постпредство РФ."Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?" – задались вопросам в миссии РФ. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.
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в мире, здоровье - общество, евгений поддубный, фархан хак, ранение военкора поддубного в курской области
В мире, Здоровье - Общество, Евгений Поддубный, Фархан Хак, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

Постпредство: Россия требует от ООН осудить атаку ВСУ на военкора Поддубного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВоенный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
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ООН, 8 авг – РИА Новости. Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве при всемирной организации в соцсети Х.
Ранее заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости ранение Поддубного, отмечал, что в ООН обеспокоены приведшей к нему атакой и надеются на скорое выздоровление военкора.
«
"Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы", – указывает постпредство РФ.
"Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?" – задались вопросам в миссии РФ.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Вчера, 22:59
 
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