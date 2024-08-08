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Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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19:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/roskomnadzor-1965036988.html
Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Специалисты Роскомнадзора в четверг отразили массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:50
2024-08-08T19:50
технологии
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора в четверг отразили массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, на данный момент в регионе нет критичных аварий и обращений, связанных с такими атаками, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи… Сейчас, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с. Специалисты ЦМУ ССОП защитили системы объектов с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА). Ранее в четверг региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны. Позже Минцифры заявило, что атака была отражена, специалисты восстановили работу всех ресурсов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1964937849.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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технологии, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Роскомнадзор отразил массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора в четверг отразили массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, на данный момент в регионе нет критичных аварий и обращений, связанных с такими атаками, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи… Сейчас, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе нет", - говорится в сообщении.
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку
Вчера, 14:51
Отмечается, что мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с. Специалисты ЦМУ ССОП защитили системы объектов с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА).
Ранее в четверг региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны. Позже Минцифры заявило, что атака была отражена, специалисты восстановили работу всех ресурсов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
 
ТехнологииКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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