Роскомнадзор отразил DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Роскомнадзор отразил массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора в четверг отразили массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, на данный момент в регионе нет критичных аварий и обращений, связанных с такими атаками, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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"Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи… Сейчас, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе нет", - говорится в сообщении.
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку
Вчера, 14:51
Отмечается, что мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с. Специалисты ЦМУ ССОП защитили системы объектов с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА).
Ранее в четверг региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны. Позже Минцифры заявило, что атака была отражена, специалисты восстановили работу всех ресурсов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.