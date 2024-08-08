https://ria.ru/20240808/rets-1964926298.html

РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн

РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн - РИА Новости, 08.08.2024

РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:38

2024-08-08T18:38

2024-08-08T18:48

экономика

россия

экспорт

арктика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в рамках II форума "Арктика-Регионы" в Архангельске.В частности, в рамках панельной дискуссии, посвященной развитию и поддержке логистических маршрутов через Северный морской путь, Миронов рассказал о мерах поддержки бизнеса со стороны Группы РЭЦ."РЭЦ с начала года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов", – сказал Миронов."В настоящее время логистика – новые маршруты и стоимость транспортировки товаров – являются одними из главных вызовов для экспортеров. Российский экспортный центр, ориентируясь на потребности участников ВЭД, реализует комплексные программы поддержки. К ним в том числе относятся субсидирование транспортировки товаров, льготное финансирование экспорта и страхование дебиторской задолженности", – отметил глава представительства.Архангельская область является ключевым игроком в развитии перспективной транспортной артерии – Северного морского пути. Здесь сосредоточены и большие экспортные возможности для компаний важных отраслей – лесопромышленный комплекс и рыбопереработка. Экспортеры Архангельской области также являются получателями мер поддержки со стороны Группы РЭЦ и на своем опыте смогли убедиться в их полезности.

https://ria.ru/20240805/rets-1964108749.html

https://ria.ru/20240805/konsultatsii-1964118711.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, экспорт, арктика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)