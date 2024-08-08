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РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн - РИА Новости, 08.08.2024
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18:38 08.08.2024 (обновлено: 18:48 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/rets-1964926298.html
РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн
РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн - РИА Новости, 08.08.2024
РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:38
2024-08-08T18:48
экономика
россия
экспорт
арктика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в рамках II форума "Арктика-Регионы" в Архангельске.В частности, в рамках панельной дискуссии, посвященной развитию и поддержке логистических маршрутов через Северный морской путь, Миронов рассказал о мерах поддержки бизнеса со стороны Группы РЭЦ."РЭЦ с начала года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов", – сказал Миронов."В настоящее время логистика – новые маршруты и стоимость транспортировки товаров – являются одними из главных вызовов для экспортеров. Российский экспортный центр, ориентируясь на потребности участников ВЭД, реализует комплексные программы поддержки. К ним в том числе относятся субсидирование транспортировки товаров, льготное финансирование экспорта и страхование дебиторской задолженности", – отметил глава представительства.Архангельская область является ключевым игроком в развитии перспективной транспортной артерии – Северного морского пути. Здесь сосредоточены и большие экспортные возможности для компаний важных отраслей – лесопромышленный комплекс и рыбопереработка. Экспортеры Архангельской области также являются получателями мер поддержки со стороны Группы РЭЦ и на своем опыте смогли убедиться в их полезности.
https://ria.ru/20240805/rets-1964108749.html
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экономика, россия, экспорт, арктика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Экспорт, Арктика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: объем поддержки поставщиков из Арктической зоны составил $250 млн

© Фото : Пресс-служба РЭЦII форум "Арктика-Регионы" в Архангельске
II форум Арктика-Регионы в Архангельске - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в рамках II форума "Арктика-Регионы" в Архангельске.
В частности, в рамках панельной дискуссии, посвященной развитию и поддержке логистических маршрутов через Северный морской путь, Миронов рассказал о мерах поддержки бизнеса со стороны Группы РЭЦ.
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"РЭЦ с начала года поддержал более 450 экспортеров из регионов, входящих в Арктическую зону России, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 250 миллионов долларов", – сказал Миронов.
«
"В настоящее время логистика – новые маршруты и стоимость транспортировки товаров – являются одними из главных вызовов для экспортеров. Российский экспортный центр, ориентируясь на потребности участников ВЭД, реализует комплексные программы поддержки. К ним в том числе относятся субсидирование транспортировки товаров, льготное финансирование экспорта и страхование дебиторской задолженности", – отметил глава представительства.
Архангельская область является ключевым игроком в развитии перспективной транспортной артерии – Северного морского пути. Здесь сосредоточены и большие экспортные возможности для компаний важных отраслей – лесопромышленный комплекс и рыбопереработка. Экспортеры Архангельской области также являются получателями мер поддержки со стороны Группы РЭЦ и на своем опыте смогли убедиться в их полезности.
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ЭкономикаРоссияЭкспортАрктикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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