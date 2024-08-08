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Почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения - РИА Новости, 08.08.2024
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17:22 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html
Почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения
Почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения - РИА Новости, 08.08.2024
Почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения
Практически все регионы России оказывают Курской области помощь в эвакуации населения из приграничных районов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:22
2024-08-08T17:22
россия
курская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Практически все регионы России оказывают Курской области помощь в эвакуации населения из приграничных районов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов. В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора. "Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей… Откликнулись практически все руководители регионов РФ и предоставляют такие места. Мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом", - сказал Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/putin-1964992736.html
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россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения

Смирнов: почти все регионы помогают Курской области в эвакуации населения

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Практически все регионы России оказывают Курской области помощь в эвакуации населения из приграничных районов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов.
В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области
Вчера, 17:08
«
"Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей… Откликнулись практически все руководители регионов РФ и предоставляют такие места. Мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом", - сказал Смирнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона
Вчера, 17:05
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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