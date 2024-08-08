https://ria.ru/20240808/rakety-1964918146.html
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Система ПВО РФ уничтожила еще две украинские ракеты в небе над Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:42
2024-08-08T13:42
2024-08-08T13:49
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Система ПВО РФ уничтожила еще две украинские ракеты в небе над Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.В ночь на четверг Смирнов сообщал о семи сбитых украинских ракетах в небе над Курской областью."Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/internet-1964915673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Врио губернатора: в небе над Курской областью уничтожили две украинские ракеты