https://ria.ru/20240808/rakety-1964918146.html

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 08.08.2024

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты

Система ПВО РФ уничтожила еще две украинские ракеты в небе над Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:42

2024-08-08T13:42

2024-08-08T13:49

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Система ПВО РФ уничтожила еще две украинские ракеты в небе над Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.В ночь на четверг Смирнов сообщал о семи сбитых украинских ракетах в небе над Курской областью."Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/internet-1964915673.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия