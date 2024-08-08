https://ria.ru/20240808/pvo-1965011845.html

В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету

В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету

Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:16

2024-08-08T18:16

2024-08-08T18:18

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240808/jurist-1964940803.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)