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В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету
В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету
Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:16
2024-08-08T18:16
2024-08-08T18:18
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области ПВО сбила еще одну украинскую ракету
Власти: в Курской области силами ПВО сбили еще одну украинскую ракету