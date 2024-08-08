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ПВО сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 08.08.2024 (обновлено: 15:17 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/pvo-1964944268.html
ПВО сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
ПВО сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 08.08.2024
ПВО сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО около 14.20 мск уничтожили украинский реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:14
2024-08-08T15:17
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.20 мск уничтожили украинский реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

ПВО уничтожила снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.20 мск уничтожили украинский реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого августа около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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