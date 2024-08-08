https://ria.ru/20240808/pvo-1964914974.html

ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 беспилотников - РИА Новости, 08.08.2024

ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 беспилотников

Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29, перехватили 80 дронов, авиация поразила цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщило в четверг... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:27

2024-08-08T13:27

2024-08-08T13:29

безопасность

россия

миг-29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29, перехватили 80 дронов, авиация поразила цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 636 самолетов, 278 вертолетов, 29 402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16 937 танков и других боевых бронированных машин, 1 398 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 528 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

https://ria.ru/20240808/mp-1964875950.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, миг-29