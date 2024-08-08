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Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
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22:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965064371.html
Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах
Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:51
2024-08-08T22:51
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.
https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах

В пенсионный стаж будет зачисляться военная служба в ДНР и ЛНР до вхождения в РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
8 июля, 16:43
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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