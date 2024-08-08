https://ria.ru/20240808/putin-1965064371.html

Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах

Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о страховом стаже военных пенсионеров в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:51

2024-08-08T22:51

2024-08-08T22:51

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит зачислять в страховой стаж военных пенсионеров период военной и иной службы в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет регламентировать правила расчета военных пенсий, а также включить период службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для расчета страхового стажа у военных, полицейских, пожарных, работавших в новых регионах до вхождения в состав РФ.

https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин