https://ria.ru/20240808/putin-1965060518.html

Путин подписал закон об упрощении лицензионных процедур

Путин подписал закон об упрощении лицензионных процедур - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об упрощении лицензионных процедур

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий ряд процедур при лицензировании. Документ размещен на портале официального опубликования правовых... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:25

2024-08-08T22:25

2024-08-08T22:25

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий ряд процедур при лицензировании. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее законодательство РФ допускало проведение выездных оценок соискателей лицензии (лицензиатов) в дистанционном формате, только если это предусмотрено в положении о лицензировании конкретного вида деятельности. Новый закон разрешает проводить дистанционные оценки и в случаях, когда это не предусмотрено такими положениями. Кроме того, в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемых правительством РФ, допускается устанавливать сокращенные сроки оказания госуслуг по лицензированию (внесение изменений в реестр лицензий, прекращение действия лицензии на основании заявления лицензиата), а также сроки уведомления заявителя о проведении его выездной оценки. При этом лицензирующему органу больше не нужно представлять по запросу заинтересованных лиц копии его актов о принятых решениях, в том числе о предоставлении лицензий. Лицензирующий орган теперь также вправе не утверждать формы заявлений на предоставление услуг по лицензированию, которые подаются через единый или региональный порталы госуслуг. Документ также продлевает на 2025 год применение положений закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществления государственного контроля (надзора). В частности, это касается отдельных видов лицензионного контроля, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о гособоронзаказе, надзора в области использования атомной энергии и т.д. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. А через 180 дней начнут действовать нормы, согласно которым положение о лицензировании может предусматривать подачу заявления о предоставлении лицензии и о внесении изменений в реестр лицензий только через единый портал госуслуг.

https://ria.ru/20240808/putin-1965060034.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин