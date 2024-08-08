https://ria.ru/20240808/putin-1965058238.html
Путин подписал закон об экологических нормативах
Путин подписал закон об экологических нормативах - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об экологических нормативах
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:06
2024-08-08T22:06
2024-08-08T22:06
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.
https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об экологических нормативах
Путин подписал закон о поиске технологий для выполнения новых эконормативов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ.
Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.