https://ria.ru/20240808/putin-1965058238.html

Путин подписал закон об экологических нормативах

Путин подписал закон об экологических нормативах - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об экологических нормативах

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:06

2024-08-08T22:06

2024-08-08T22:06

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий время водоканалам и другим компаниям на поиск технологий для выполнения новых, более жестких эконормативов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, водоканалам дается время найти необходимые технологии, которые позволят им выполнять более жесткие нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Также вносятся изменения в закон о расширенной ответственности производителей.

https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин