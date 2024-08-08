https://ria.ru/20240808/putin-1965052365.html

Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным

Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным

Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:22

2024-08-08T21:22

2024-08-08T21:22

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному аресту, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон наделяет полномочиями по оказанию медпомощи лицам, подвергнутым административному аресту, медицинских работников медицинских организаций МВД России, а при необходимости медицинских работников государственной или муниципальной системы здравоохранения. Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России.

https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин