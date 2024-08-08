https://ria.ru/20240808/putin-1965052365.html
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным
Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:22
2024-08-08T21:22
2024-08-08T21:22
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному аресту, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон наделяет полномочиями по оказанию медпомощи лицам, подвергнутым административному аресту, медицинских работников медицинских организаций МВД России, а при необходимости медицинских работников государственной или муниципальной системы здравоохранения. Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
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Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным
Путин подписал закон о праве медиков оказывать помощь лицам, подвергнутым аресту
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному аресту, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет полномочиями по оказанию медпомощи лицам, подвергнутым административному аресту, медицинских работников медицинских организаций МВД России, а при необходимости медицинских работников государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России.