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Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным - РИА Новости, 08.08.2024
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21:22 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965052365.html
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным
Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:22
2024-08-08T21:22
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному аресту, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон наделяет полномочиями по оказанию медпомощи лицам, подвергнутым административному аресту, медицинских работников медицинских организаций МВД России, а при необходимости медицинских работников государственной или муниципальной системы здравоохранения. Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о правах медиков оказывать помощь арестованным

Путин подписал закон о праве медиков оказывать помощь лицам, подвергнутым аресту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правах работников медико-санитарных частей МВД РФ оказывать медпомощь лицам, подвергнутым административному аресту, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет полномочиями по оказанию медпомощи лицам, подвергнутым административному аресту, медицинских работников медицинских организаций МВД России, а при необходимости медицинских работников государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
Вчера, 21:02
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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